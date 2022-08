Taiwan, escalation dopo la nuova missione Usa. La Cina manda navi e caccia (Di lunedì 15 agosto 2022) Una ulteriore visita a Taipei di una delegazione americana dopo il caso della missione della speaker della Camera, Nancy Pelosi, fa alzare la tensione tra Cina e Taiwan con Pechino che ha dislocato navi da guerra e fatto alzare i caccia intorno all'isola. Il presidente Taiwanese ha incontrato i membri di una nuova delegazione del Congresso degli Stati Uniti, visita che è avvenuta meno di due settimane dopo il viaggio di Pelosi che ha provocato giorni di esercitazioni militari da parte della Cina, compreso il lancio di missili sull'isola e nello Stretto di Taiwan. La Cina considera i contatti formali tra i politici statunitensi e il governo dell'isola come un supporto per la sua ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) Una ulteriore visita a Taipei di una delegazione americanail caso delladella speaker della Camera, Nancy Pelosi, fa alzare la tensione tracon Pechino che ha dislocatoda guerra e fatto alzare iintorno all'isola. Il presidenteese ha incontrato i membri di unadelegazione del Congresso degli Stati Uniti, visita che è avvenuta meno di due settimaneil viaggio di Pelosi che ha provocato giorni di esercitazioni militari da parte della, compreso il lancio di missili sull'isola e nello Stretto di. Laconsidera i contatti formali tra i politici statunitensi e il governo dell'isola come un supporto per la sua ...

laviniaefarnese : RT @tempoweb: #Taiwan, escalation dopo la nuova missione Usa. La #Cina manda navi e caccia #taipei #biden #15agosto #iltempoquotidiano htt… - tempoweb : #Taiwan, escalation dopo la nuova missione Usa. La #Cina manda navi e caccia #taipei #biden #15agosto… - SadalSuud33 : RT @mentecritica: 14/15 Quella invasione di Taiwan che rappresenterebbe, quella sì, un evento catastrofico mondiale per conseguenze economi… - pepo1913 : RT @mentecritica: 14/15 Quella invasione di Taiwan che rappresenterebbe, quella sì, un evento catastrofico mondiale per conseguenze economi… - NicolaAri : RT @mentecritica: 14/15 Quella invasione di Taiwan che rappresenterebbe, quella sì, un evento catastrofico mondiale per conseguenze economi… -