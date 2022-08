Elezioni politiche 2022, Dizionario elettorale: assist, runner, paracadute, la neo-lingua un po? vintage (Di lunedì 15 agosto 2022) C?è una neo-lingua da campagna elettorale nelle Elezioni politiche 2022. E? dovuta nascere in fetta. S?è subito arricchita di parole diverse da quelle dal passato per... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 agosto 2022) C?è una neo-da campagnanelle. E? dovuta nascere in fetta. S?è subito arricchita di parole diverse da quelle dal passato per...

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - CarieriF : RT @N36volpe1973: #CartaCanta -- Pubblicato il Programma 5 Stelle L'unico Credibile è Fattibile. Rispetto alle altre forze Politiche! (Ti i… - Avvenire_Nei : L’appello ai candidati: «Fuori la guerra dal diritto» -