Cremonese, Buonaiuto: 'Radu ci aveva tenuti in piedi, vinciamo insieme e perdiamo insieme' (Di lunedì 15 agosto 2022) Cristian Buonaiuto, autore del gol del momentaneo 2-2 in Fiorentina-Cremonese, ha parlato dopo la gara: "Quando sono entrato il mister mi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Cristian, autore del gol del momentaneo 2-2 in Fiorentina-, ha parlato dopo la gara: "Quando sono entrato il mister mi...

cremonese_us : RT @USCremonese: Il colpo di testa di #Okereke e il tocco di #Bianchetti a rifinire lo splendido calcio d'angolo di #Buonaiuto: ecco i due… - FcInterNewsit : Cremonese, Buonaiuto difende Radu: 'Ci aveva tenuto in piedi fino alla fine. Abbiamo perso tutti insieme' - CalcisticheNews : ?? FINE PARTITA! Artemio Franchi, Firenze Fiorentina 2 - 2 Cremonese 16' Bonaventura, 34' Jovic, 90+5 Mandragora… - MM_Management_ : Direttamente da calcio d’angolo, tre minuti dopo aver esordito in @SerieA. Complimenti Cristian! ?? Buonaiuto scor… - PagineRomaniste : #Cremonese, #Buonaiuto: 'Pensiamo alla #Roma, sarà bello giocare in uno stadio come l’Olimpico' #ASRoma… -