LIVE Ciclismo, Europei 2022 in DIRETTA: si parte alle 10.15, Dainese sfida Merlier e Jakobsen (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di Ciclismo su strada 2022 di scena a Monaco di Baviera! Quest’oggi saranno i velocisti a giocarsi il titolo continentale sul percorso di 207,9 chilometri con partenza da Murnau. La prima parte in linea sarà quella più complicata per il gruppo, poiché subito dopo la partenza si scalerà il Kesselberg (8% di pendenza media) dove potrebbe partire la fuga di giornata. Attorno ai -100 dal traguardo c’è un altro strappo, quello di Eurasburg: si raggiungono punte del 18%, ma è di un solo chilometro. Si entra dunque nel circuito cittadino di 13 chilometri da ripetere cinque volte, completamente pianeggiante. Tanti i ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladeglidisu stradadi scena a Monaco di Baviera! Quest’oggi saranno i velocisti a giocarsi il titolo continentale sul percorso di 207,9 chilometri connza da Murnau. La primain linea sarà quella più complicata per il gruppo, poiché subito dopo lanza si scalerà il Kesselberg (8% di pendenza media) dove potrebbe partire la fuga di giornata. Attorno ai -100 dal traguardo c’è un altro strappo, quello di Eurasburg: si raggiungono punte del 18%, ma è di un solo chilometro. Si entra dunque nel circuito cittadino di 13 chilometri da ripetere cinque volte, completamente pianeggiante. Tanti i ...

