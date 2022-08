puntotweet : HoMobile: PROMO con 50GB e 5€ di Cashback GRATIS -

a 5,99 e soldi in regalo! La promozione è compatibile con l'iniziativa che offre 5 di cashback. Nello specifico, offre 50 Giga di traffico dati in LTE sulla Giga Network con velocità ...: duefavolose! Tra le varie proposte quella meno costosa è sicuramente questacon 50 Giga di internet in 4G su rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili ...HoMobile oltre alla promo flagship con 200GB messa in bella mostra nella sua homepage, offre la possibilità di attivare anche una tariffa di tutto rispetto con un costo mensile pari a soli 5,99 euro.Continua l'iniziativa di HoMobile che offre 5 euro di Cashback al primo rinnovo denominata Ho Caldo, scopri come aderire attivando una PROMO ...