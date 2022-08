Come i social della Rai avevano tradotto (male) il titolo della storica canzone di Grease (Di giovedì 11 agosto 2022) La morte di Olivia Newton-John ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio nella piccola casa dello spettacolo, la televisione, che sono andati in onda, in questi ultimi due giorni dalla morte dell’attrice, repliche e documentari che puntavano a esaltarne il ricordo. Anche la Rai, dalle colonne dei suoi social network, ha voluto omaggiare Olivia Newton-John, scomparsa l’8 agosto scorso. Lo ha fatto con un tweet e con un post su Facebook sulla pagina di Rai News. Ma non è andata benissimo. LEGGI ANCHE > Olivia Newton John di Grease lotterà per la terza volta contro il cancro (aiutata dall’olio di cannabis) Rai News e Olivia Newton John, lo strafalcione sui social network La cronologia dell’errore clamoroso può essere riassunta in questo screenshot: Rainews aveva deciso di postare l’immagine ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 agosto 2022) La morte di Olivia Newton-John ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio nella piccola casa dello spettacolo, la televisione, che sono andati in onda, in questi ultimi due giorni dalla morte dell’attrice, repliche e documentari che puntavano a esaltarne il ricordo. Anche la Rai, dalle colonne dei suoinetwork, ha voluto omaggiare Olivia Newton-John, scomparsa l’8 agosto scorso. Lo ha fatto con un tweet e con un post su Facebook sulla pagina di Rai News. Ma non è andata benissimo. LEGGI ANCHE > Olivia Newton John dilotterà per la terza volta contro il cancro (aiutata dall’olio di cannabis) Rai News e Olivia Newton John, lo strafalcione suinetwork La cronologia dell’errore clamoroso può essere riassunta in questo screenshot: Rainews aveva deciso di postare l’immagine ...

