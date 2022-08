Ciclismo su pista, l’Italia senza Ganna e Milan si qualifica in terza posizione nell’inseguimento a squadre agli Europei (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è uno solo dei protagonisti dello scorso anno a Tokyo, due dei campioni del Mondo di Roubaix. È un’Italia senza stelle quella al maschile che si è presentata agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Monaco di Baviera. Gli azzurri, dominatori dell’inseguimento a squadre nel 2021, sono solamente terzi al termine delle qualifiche nella manifestazione continentale in terra tedesca: 3:55.920 il tempo di Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani. La squadra tricolore se la vedrà domani nel primo turno con la Danimarca, in quella che è una delle classiche di questa disciplina: i vice campioni olimpici oggi hanno stampato 3:54.280 e appaiono favoriti rispetto alla banda azzurra. In testa troviamo una super Francia guidata da Benjamin Thomas: i transalpini sono primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è uno solo dei protagonisti dello scorso anno a Tokyo, due dei campioni del Mondo di Roubaix. È un’Italiastelle quella al maschile che si è presentatadisuin quel di Monaco di Baviera. Gli azzurri, dominatori dell’inseguimento anel 2021, sono solamente terzi al termine delle qualifiche nella manifestazione continentale in terra tedesca: 3:55.920 il tempo di Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani. La squadra tricolore se la vedrà domani nel primo turno con la Danimarca, in quella che è una delle classiche di questa disciplina: i vice campioni olimpici oggi hanno stampato 3:54.280 e appaiono favoriti rispetto alla banda azzurra. In testa troviamo una super Francia guidata da Benjamin Thomas: i transalpini sono primi ...

sportface2016 : #Ciclismo su pista, #EuropeanChampionships 2022: #Italia avanti nell'inseguimento, ok anche Team Sprint maschile - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! Attesa… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: il quartetto dell’inseguimento femminile parte alla grande! -… - Nicola89144151 : Su Rai 2 linea al Nuoto, su Rai Sport alternanza Ciclismo su Pista e Ginnastica Artistica - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA -