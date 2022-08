Auto elettriche - L'Europa attacca i nuovi incentivi Usa: "Discriminano i costruttori esteri" (Di giovedì 11 agosto 2022) L'Unione Europea si scaglia contro la nuova configurazione degli incentivi alle Auto elettriche approvati dal Senato degli Stati Uniti. Nel mirino di Bruxelles è finito uno dei requisiti inseriti con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina e stimolare gli investimenti per la produzione di veicoli a batteria e per l'estrazione delle necessarie materie prime: in particolare, il disegno di legge Inflation Reduction Act rinnova l'attuale credito d'imposta di 7.500 dollari, ma stabilisce l'obbligo di assemblaggio in Nord America per i veicoli beneficiari e l'origine dei minerali critici negli Stati Uniti o in un Paese con un accordo di libero scambio con Washington. Da Bruxelles arrivano, pertanto, sottolinea la "profonda preoccupazione" per il nuovo impianto delle agevolazioni. "Pensiamo che sia discriminatorio, che stia ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 agosto 2022) L'Unione Europea si scaglia contro la nuova configurazione deglialleapprovati dal Senato degli Stati Uniti. Nel mirino di Bruxelles è finito uno dei requisiti inseriti con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla Cina e stimolare gli investimenti per la produzione di veicoli a batteria e per l'estrazione delle necessarie materie prime: in particolare, il disegno di legge Inflation Reduction Act rinnova l'attuale credito d'imposta di 7.500 dollari, ma stabilisce l'obbligo di assemblaggio in Nord America per i veicoli beneficiari e l'origine dei minerali critici negli Stati Uniti o in un Paese con un accordo di libero scambio con Washington. Da Bruxelles arrivano, pertanto, sottolinea la "profonda preoccupazione" per il nuovo impianto delle agevolazioni. "Pensiamo che sia discriminatorio, che stia ...

