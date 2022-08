AnStorti : Il limite: la tesla che ti impedisce di tirare sotto bambini - andreasionis : RT @panfilotto: Ma mo #Tesla mo #Twitter ... Piuttosto @elonmusk ghigliottiniamolo n'piazza e chiudemola la! Famoje senti a lama sotto ar c… - panfilotto : Ma mo #Tesla mo #Twitter ... Piuttosto @elonmusk ghigliottiniamolo n'piazza e chiudemola la! Famoje senti a lama so… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tesla sotto accusa: 'La sua guida autonoma fa meno di quanto annunciato'. - CarmeloSamperi : Tesla sotto accusa: 'La sua guida autonoma fa meno di quanto annunciato' -

La quota restante è prevista arrivareforma di debito e Musk ha già annunciato di aver ... E il patron dinon ha mai nascosto la sua convinzione che Twitter lo abbia ingannato con dati ...Stroppa, collaboratore e amico stretto anche di Lapo Elkann, ha analizzato le interazioniil ... Dati preziosi per la controversia in corso tra "Mr" e Twitter, incentrata, almeno in linea di ...NEW YORK - Elon Musk approfitta del recente balzo dei titoli Tesla per procedere alla vendita di azioni per 6,9 miliardi di dollari così da posizionarsi al meglio in vista dello scontro ...Nonostante l'alto livello di tecnologia vantato da Tesla, a Luglio si sono verificati due incidenti, che sembrano coinvolgere dei veicoli con il pilota automatico inserito, che hanno fatto puntare anc ...