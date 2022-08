(Di mercoledì 10 agosto 2022) È statocon la colpa di averto laper andare in. Succede a, nel Bolognese. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre avventori - di età compresa tra i 30 e ...

Globalist.it

Solo a un mese di distanza i carabinieri die della compagnia di San Lazzaro sono riusciti a risalire all'identità dei giovani coinvolti, grazie alle testimonianze delle vittime e dei ...... fermi tutti, arriva un'estate piena di cose da fare e da vedere a. Ed è infatti la varietà la prima cosa cheall'occhio (oltre alla mascotte - pavone), nel cartellone 'Castè' di ... Castenaso, salta la fila per il bagno e viene accoltellato Gli aggressori avevano dai 22 ai 25 anni. nei guai per favoreggiamento la madre della fidanzata di uno degli aggressori.Un gruppo di ragazzi ha aggredito tre avventori perché, a loro parere, qualcuno aveva saltato la fila. Ora sono stati denunciati per lesioni personali ...