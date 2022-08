Barcellona, Kessie e Christensen possono liberarsi gratis se il club non li tessera prima di sabato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Barcellona non può ancora tesserare Kessié e Christensen per ragioni economiche e questo inizia ad indispettire non poco i due ex calciatori di Milan e Chelsea. Stando alle indiscrezioni raccolte da Espn, è stato confermato che nei loro contratti ci sono delle clausole che gli permettono di liberarsi gratuitamente se il club non dovesse provvedere prima della partita di sabato contro il Rayo Vallecano, la prima del campionato. Chiaramente – riferisce Espn – il Barcellona proverà in tutti modi ad evitare che queste clausole vengano esercitate. tesserando i calciatori o – qualora non riuscisse a farlo entro sabato – con un lavoro di mediazione con i procuratori degli stessi. Un altra bella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilnon può ancorare Kessié eper ragioni economiche e questo inizia ad indispettire non poco i due ex calciatori di Milan e Chelsea. Stando alle indiscrezioni raccolte da Espn, è stato confermato che nei loro contratti ci sono delle clausole che gli permettono digratuitamente se ilnon dovesse provvederedella partita dicontro il Rayo Vallecano, ladel campionato. Chiaramente – riferisce Espn – ilproverà in tutti modi ad evitare che queste clausole vengano esercitate.ndo i calciatori o – qualora non riuscisse a farlo entro– con un lavoro di mediazione con i procuratori degli stessi. Un altra bella ...

