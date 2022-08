Diletta Leotta come JLo e Britney Spears (ma in nero): le trasparenze sono il trend dell’estate (Di martedì 9 agosto 2022) Diletta Leotta, Britney Spears e Jennifer Lopez sono tre indiscusse professioniste ma anche tre donne e sex symbol che amano e curano il proprio corpo e a cui piace (giustamente!) piacersi. Di altro, in comune, le tre star hanno anche (a quanto pare) una passione per le trasparenze destinata a diventare un trend della seconda parte di questa calda estate 2022: Diletta, Britney e JLo hanno infatti sfoggiato in maniera diversa look molto simili a distanza di qualche giorno. Diletta Leotta come Britney e JLo: il mini dress nero Ospite del party esclusivo organizzato il 7 agosto scorso nel fasanese dal famoso fotografo di moda Giampaolo Sgura, ... Leggi su dilei (Di martedì 9 agosto 2022)e Jennifer Lopeztre indiscusse professioniste ma anche tre donne e sex symbol che amano e curano il proprio corpo e a cui piace (giustamente!) piacersi. Di altro, in comune, le tre star hanno anche (a quanto pare) una passione per ledestinata a diventare undella seconda parte di questa calda estate 2022:e JLo hanno infatti sfoggiato in maniera diversa look molto simili a distanza di qualche giorno.e JLo: il mini dressOspite del party esclusivo organizzato il 7 agosto scorso nel fasanese dal famoso fotografo di moda Giampaolo Sgura, ...

