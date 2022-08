Calciomercato Fiorentina: è sfida al Villarreal per il centrocampista, c’è l’offerta (Di martedì 9 agosto 2022) La Fiorentina vuole regalare un gioiello a Italiano ed ecco che Barone sta tornando su un pallino che già aveva stuzzicato a inizio mercato. Secondo Gianluca Di Marzio si tratterebbe di Giovani Lo Celso, centrocampista albiceleste in uscita da Londra, e l’intenzione del club viola è quella di presentare un’offerta al Tottenahm di 2 milioni circa per un prestito per poi riscattarlo a 20 milioni di euro. Il Totthenam sta sentendo anche lo stesso Villareal, che nella scorsa stagione deteneva il cartellino del calciatore in prestito. Foto: Getty Images Lo Celso, FiorentinaIl calciatore argentino, che dopo le opache prestazioni con la maglia del PSG e degli Spurs in Inghilterra, sembrerebbe aver aperto la porta a entrambe le destinazioni. Al momento il sottomarino giallo della Spagna sembra essere in vantaggio soprattutto per la ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Lavuole regalare un gioiello a Italiano ed ecco che Barone sta tornando su un pallino che già aveva stuzzicato a inizio mercato. Secondo Gianluca Di Marzio si tratterebbe di Giovani Lo Celso,albiceleste in uscita da Londra, e l’intenzione del club viola è quella di presentare un’offerta al Tottenahm di 2 milioni circa per un prestito per poi riscattarlo a 20 milioni di euro. Il Totthenam sta sentendo anche lo stesso Villareal, che nella scorsa stagione deteneva il cartellino del calciatore in prestito. Foto: Getty Images Lo Celso,Il calciatore argentino, che dopo le opache prestazioni con la maglia del PSG e degli Spurs in Inghilterra, sembrerebbe aver aperto la porta a entrambe le destinazioni. Al momento il sottomarino giallo della Spagna sembra essere in vantaggio soprattutto per la ...

DiMarzio : #Calciomercato, @acffiorentina | Pronta l’offerta per #LoCelso, su cui c’è il @VillarrealCF. La situazione - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acffiorentina | Pronta l’offerta per #LoCelso, su cui c’è il @VillarrealCF. La situazione - Sp_Fiorentina : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acffiorentina | Pronta l’offerta per #LoCelso, su cui c’è il @VillarrealCF. La situazione - NapoliAddict : Calciomercato Napoli: inserimento Fiorentina per il centrocampista, rischio beffa? #Napoli #ForzaNapoliSempre… - PisuDavi : #Calciomercato: #Fiorentina, pronta l’offerta per #LoCelso -