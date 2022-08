Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Stefano Bollani e tutti gli altri: a Locarno è il momento degli italiani (Di lunedì 8 agosto 2022) Alessandro Borghi in posa al Locarno Film Festival. l’attore 35enne è protagonista con Luigi Lo Cascio del film Delta (foto Ansa) Alessandro Borghi, Valerio Mastandrea, Luigi Lo Cascio, Stefano Bollani e tanti altri. Dopo il premio alla carriera a Matt Dillon e l’intervento video di Brad Pitt, con la smentita del ritiro dalle scene, alla 75ma edizione del Locarno Film Festival è il momento degli artisti e dei film italiani. Tra i più attesi, l’unico titolo italiano in concorso al festival: Il pataffio, pellicola tragicomica sul medioevo di Francesco Lagi (tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba), e Delta, il “western fluviale” di Michele ... Leggi su amica (Di lunedì 8 agosto 2022)in posa alFilm Festival. l’attore 35enne è protagonista con Luigi Lo Cascio del film Delta (foto Ansa), Luigi Lo Cascio,e tanti. Dopo il premio alla carriera a Matt Dillon e l’intervento video di Brad Pitt, con la smentita del ritiro dalle scene, alla 75ma edizione delFilm Festival è ilartisti e dei film. Tra i più attesi, l’unico titolo italiano in concorso al festival: Il pataffio, pellicola tragicomica sul medioevo di Francesco Lagi (tratto dall’omonimo romanzo di Luigi Malerba), e Delta, il “western fluviale” di Michele ...

