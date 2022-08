Esercitazioni militari cinesi vicino a Taiwan, Blinken: "Escalation significativa" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario di Stato americano Antony Blinken condanna le Esercitazioni militari cinesi che circondano Taiwan come "una significativa Escalation". "L'Esercito popolare di liberazione ha ora ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Il segretario di Stato americano Antonycondanna leche circondanocome "una". "L'Esercito popolare di liberazione ha ora ...

