Petto di pollo alla caprese: metti in forno e diventa una delizia! Niente frittura, Solo 220 Kcal! (Di martedì 26 luglio 2022) Donare un nuovo gusto alla carne non è sempre un procedimento semplice ma con la ricetta che troverai qui di seguito puoi andare sul sicuro. La ricetta delle cotolette di pollo alla caprese è ancora più semplice da preparare risPetto a quello che la tua mente può immaginare. Senza usare le uova e senza friggere alcunché questo piatto sarà leggero ma filante e pieno di gusto. Ogni cotoletta infatti contiene Solo 220 calorie. Finirai con il prepararle spessissimo! Cotolette di pollo alla pizzaiola: ingredienti. Gli ingredienti per preparare 8 cotolette sono: 8 fettine di Petto di pollo 8 fettine di filone per pizze light 170 gr di sugo pronto al basilico 150 gr di pangrattato 1 spicchio d'aglio tritato olio ...

