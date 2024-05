LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2024 in DIRETTA | Herlings vince gara- - Jonass conquista il Gran Premio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4- Prado si trova in sedicesima posizione, continua la rimonta. 4- Herlings mantiene 3 secondi di vantaggio su Jonass. 3- Caduta per Gajser recupera ancora, undicesimo posto. 2- Gajser è già in dodicesima posizione, Prado ventesimo. 1- Bonacorsi in sesta ... Continua a leggere>>