PSG-Borussia Dortmund | probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 5 maggio 2024) Novanta minuti o più in caso di supplementari e/o calci di rigore, in palio la finale di Wembley in programma sabato 1 giugno 2024. Martedìì 7...

Psg-Borussia Dortmund sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming della semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024. Dopo il primo dei due atti che si è giocato in terra tedesca, la finale è messa in palio nell’atto secondo del Parco dei Principi. Da ... Continua a leggere>>

Le Probabili formazioni di Psg-Borussia Dortmund , match valido per la semifinale di ritorno della Champions League 2023 / 2024 . Appuntamento con la storia al Parco dei Principi, dove si sfidano i parigini e i tedeschi per approdare in finale. Si riparte dall’1-0 conquistato dai gialloneri ... Continua a leggere>>

Bayern Monaco, Tuchel polemico: “Chiedermi di restare sarebbe scorretto” - Visualizzazioni: 52 L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel è tornato a parlare del futuro che lo vedrà lontano dalla città bavarese. Ha rivelato dei retroscena dirigenziali. Bayern Monaco, Tuche ... Continua a leggere>>

Champions League, terna arbitrale tutta italiana per psg-borussia D. - Daniele Orsato capitanerà una terna arbitrale tutta italiana per il ritorno della semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Borussia dortmund. Il match ... Continua a leggere>>

ULTIM’ORA Champions League: sarà Orsato a dirigere PSG-dortmund - La UEFA ha nominato l’italiano Daniele Orsato come arbitro per la partita tra Paris Saint Germain e Borussia dortmund, valida per il ritorno delle semifinali di Champions League in programma martedì a ... Continua a leggere>>