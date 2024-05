Eccellenza Play-off - il Montefano perde la testa | l’Urbino lo ribalta e va in finale 1-4

(Di domenica 5 maggio 2024) La squadra di Mariani si illude con il missile di Alla. Giunchetti pareggia a fine primo tempo. Nella ripresa dilagano gli urbinati con la doppietta di Galante e la punizione di Boccioletti. Montefanesi furiosi contro l’arbitro Ferroni di Fermo RECANATI, 5 maggio 2024 – Con un secondo tempo da dimenticare ilesce dai-off di. La squadra di Mariani, infatti, ha perso 1-3 al “Tubaldi” di Recanati contro un mai domo Urbino. Un missile da punizione di Alla aveva illuso i viola, prima del pari di capitan Giunchetti nel recupero del primo tempo. Nella ripresa, la squadra di Mariani resta in 9, prima per la doppia ammonizione discutibile di capitan Bonacci, poi per il fallo da ultimo uomo di Postacchini.ne approfitta e dilaga, con la doppietta del subentrato Galante, intervallata dalla rete ...

