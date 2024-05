Alfa Romeo Junior | al via gli ordini delle versioni base

Il Biscione ha recentemente lanciato le versioni base dell’ Alfa Romeo Junior , offrendo un accesso più economico al marchio. Le nuove versioni partono da 29.500 euro per l’ibrida e 39.500 euro per l’elettrica, rappresentando un risparmio significativo rispetto alle varianti Speciale. ... Continua a leggere>>

Xiaomi SU7 Modena come l'Alfa romeo Milano, il sindaco: «Il colosso cinese non può usare il nostro nome» - La città emiliana si ribella alla denominazione accostata all'auto elettrica che sta segnando record di vendite. Il ministro Urso:«Sosteniamo la battaglia»

Alfa romeo Junior: da oggi in Italia si possono ordinare anche le versioni base - Alfa romeo Junior è stato svelato lo scorso 10 aprile. Nonostante sia passato meno di un mese dalla sua presentazione ufficiale la casa automobilistica del Biscione dopo le versioni di lancio ha decis

Alfa romeo Junior, al via gli ordini in Italia dei modelli elettrico e ibrido - In Italia aprono gli ordini dell'Alfa romeo Junior: il modello, che segna il ritorno della Casa nel segmento B, è disponibile nelle versioni ibrida ed elettrica Classe 90, ha una laurea in Economia Az