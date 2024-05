Il Caldiero Terme vola in Serie C | prima volta in 91 anni di storia

(Di domenica 5 maggio 2024) Storicapromozione inC per la squadra veneta, che ha tagliato aritmeticamente il traguardo grazie al successo ottenuto all`ultima...

Celebrare la propria individualità attraverso il make-up: questo l'obiettivo della prima serie TikTok lanciata da un brand cosmetico in Italia . MAC Cosmetics, per celebrare i suoi primi 40 anni, parte con I Wear Mac. Ecco di cosa si tratta Continua a leggere>>

Nel giorno che ha ufficializzato la Serie C della Feralpisalò e che ha rimandato la massima Serie diretta del Como che dovrà giocarsi tutto all’ultima tornata con un Venezia ancora in carreggiata, il Parma è diventato ufficialmente campione della Serie B dopo aver ottenuto la matematica certezza ... Continua a leggere>>

Storica promozione nel campionato di Serie C del Caldiero Terme . L’apoteosi è arrivata al fischio finale della sfida in trasferta contro il Villa Valle ed i calciatori si sono scatenati in campo. La gara della 38ª giornata si è conclusa 2-4 e il risultato finale non è mai stato in discussione. Il ... Continua a leggere>>

Sampdoria ai playoff, Pirlo: “Obiettivo minimo raggiunto, ora non poniamoci limiti. Vogliamo la serie A” - Andrea Pirlo è felice, la Sampdoria è ai playoff matematicamente dopo l'1-0 contro la Reggiana firmato da Esposito ma guarda oltre ... Continua a leggere>>

serie B, Como-Venezia per l’ultimo posto in A senza playoff. La Feralpi torna in C - I lariani non vanno oltre il pari a Modena mentre i lagunari battono i lombardi nel recupero e li costringono alla C, accorciando a due lunghezze dal secondo posto. Samp e Brescia insidiano il Palermo ... Continua a leggere>>

serie B, lotta salvezza: Spezia, Ternana, Ascoli e Bari, tutte le combinazioni per evitare la C - Una penultima giornata di serie B incandescente sotto ogni punto di vista. La vittoria, in pieno recupero, da parte del Venezia ha lasciato in bilico il verdetto. Continua a leggere>>