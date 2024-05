È disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per i Test di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. L'articolo Test di accesso Medicina , online il database dei quesiti : da oggi è possibile esercitarsi con le prime 3.500 domande sembra essere il primo su Orizzonte ... Continua a leggere>>

È online il database contenente le 3.500 domande dalle quali verranno estratti i quesiti per i test di ingresso alle facoltà di Medicina e Veterinaria previsti il 28 e il 29 maggio.Continua a leggere Continua a leggere>>

Test medicina, online la banca dati con 3500 domande: l'esame a fine maggio. Dal 2025 stop al numero chiuso - È disponibile online il database con 3500 domande da cui verranno estratti i quesiti gli esami di accesso alle facoltà di medicina e Veterinaria. Perciò, da oggi ci ... Continua a leggere>>

Test medicina 2024, online il database con 3.500 quesiti per i test d’ingresso - È online il database contenente le 3.500 domande dalle quali verranno estratti i quesiti per i test di ingresso alle facoltà di medicina e Veterinaria ... Continua a leggere>>

medicina: on line database dei quesiti per test accesso - È disponibile online il database da cui verranno estratti i quesiti per i test di accesso alle facoltà di medicina e Veterinaria. (ANSA) ... Continua a leggere>>