Eccellenza Chiesanuova finisce il sogno - il Castelfidardo vince 0-1 e vola in finale playoff

(Di domenica 5 maggio 2024) Una rete di Kurti al ventisettesimo del secondo tempo chiude la stagione dei biancorossi. Ad attendere le fisarmoniche ora tocca all’Urbino, sbancatore del ‘Tubaldi’ nell’altro incrocio di giornata contro il Montefano VILLA SAN FILIPPO, 05 maggio 2024 – Kurti segna,sogna. La semideitrasorride alla formazione di Marco Giuliodori. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i biancoverdi, che anche nell’importantissimo atto odierno si sono confermati propositivi ed accorti allo stesso tempo. Componenti fondamentali per affrontare in una gara da dentro e fuori la squadra migliore di questo campionato per gioco espresso e reti subite. PRIMO TEMPO Dopo 3’ il, un po’ troppo scoperto, concede la prima grande ...