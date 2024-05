Rugby | il Petrarca Padova spreca - ma batte il Mogliano con bonus

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Si è disputata la sfida valevole per la seconda giornata dei playoff della Serie A Elite die al “Memo Geremia” disono scese in campo il, all’esordio nella seconda fase del torneo, e il, sconfitto in gara-1 contro il Rovigo. Ecco come è andata. Forte avvio delche subito si rende pericoloso, ma De Masi viene tenuto alto e nulla di fatto. Insistono i padroni di casa, ma non riescono a sfondare. Lo fanno al 10’, quando da una bella azione dei tuttineri la palla arriva a Fernandez che con una finta si libera e va in meta per il 7-0. È un monologo delin questo primo quarto del match, con Tebaldi e compagni che però non concretizzano il tanto possesso e territorio. Al 22’, però, ecco il bis per i padroni di casa, che liberano al largo De ...