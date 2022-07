(Di mercoledì 20 luglio 2022) . Le ultimissime sulla situazione del centrocampista spagnolo. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Scoppia la granain casa Lazio. In queste ultime ore lo spagnolo avrebbe riferito alla società la volontà di trasferirsi altrove, una decisione presa ormai da tempo e confermata Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

Calciomercato Lazio: nonostante i sorrisi in ritiro,Alberto avrebbe chiesto laalla società biancocelesteAlberto ha chiesto laalla Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, lo spagnolo vorrebbe cambiare aria. Alla base della scelta non ci sarebbe nessuna ...Alberto esce allo scoperto: secondo quanto riferito da Sportitalia il centrocampista spagnolo ha chiesto laalla Lazio. Calciomercato Lazio: Luis Alberto ha chiesto la cessione alla Lazio Cessione Luis Alberto, clamoroso trasferimento in Serie A: 30 milioni. Le ultimissime sulla situazione del centrocampista spagnolo. Luis Alberto (Ansa) Scoppia la grana Luis Alberto in casa Lazio. In ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Fuori De Ligt, dentro Bremer. Dopo gli arrivi di ...