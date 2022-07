Il Chelsea spinge per il triplo difensore dopo aver confermato Raheem Sterling (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:49:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Raheem Sterling è ufficialmente l’ultimo arrivato allo Stamford Bridge dopo che il Chelsea ha aperto il conto di trasferimento quest’estate con una mossa per la star inglese di 27 anni. Il Chelsea ha sborsato poco meno di £ 50 milioni per Sterling mentre i Blues hanno cercato di aggiungere rinforzi in attacco dopo la partenza di Romelu Lukaku dopo che il belga è tornato all’Inter, ma la mossa per Sterling è stata solo la prima di una serie di trasferimenti attesi che il freddo prende rapidamente forma nei giorni successivi. Secondo quanto riportato da The Guardian, il Chelsea è destinato a ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:49:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:è ufficialmente l’ultimo arrivato allo Stamford Bridgeche ilha aperto il conto di trasferimento quest’estate con una mossa per la star inglese di 27 anni. Ilha sborsato poco meno di £ 50 milioni permentre i Blues hanno cercato di aggiungere rinforzi in attaccola partenza di Romelu Lukakuche il belga è tornato all’Inter, ma la mossa perè stata solo la prima di una serie di trasferimenti attesi che il freddo prende rapidamente forma nei giorni successivi. Secondo quanto riportato da The Guardian, ilè destinato a ...

