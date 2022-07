Ultime Notizie – Zelensky: “Russia considera Kiev trampolino per conquista altri Paesi” (Di martedì 5 luglio 2022) Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia considera l’Ucraina un trampolino di lancio per la conquista di altri Paesi. Di conseguenza, garantire la sicurezza dell’Ucraina significa farlo per l’intera Europa. Parlando in video collegamento alla 26a Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene, il presidente ucraino ha affermato che in Europa da un decennio c’era una mancanza di sicurezza e che questa si basava solo su rassicurazioni, in particolare quelle contenute nel Memorandum di Budapest. Secondo Zelensky, è possibile rispondere a queste minacce della Federazione Russa, sorte dal 2014, con una maggiore unità dell’Europa e con garanzie di sicurezza efficaci. Inoltre, anche ciò che sta accadendo attualmente sul mercato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Volodymyrha affermato che lal’Ucraina undi lancio per ladi. Di conseguenza, garantire la sicurezza dell’Ucraina significa farlo per l’intera Europa. Parlando in video collegamento alla 26a Tavola rotonda annuale del governo degli economisti in corso ad Atene, il presidente ucraino ha affermato che in Europa da un decennio c’era una mancanza di sicurezza e che questa si basava solo su rassicurazioni, in particolare quelle contenute nel Memorandum di Budapest. Secondo, è possibile rispondere a queste minacce della Federazione Russa, sorte dal 2014, con una maggiore unità dell’Europa e con garanzie di sicurezza efficaci. Inoltre, anche ciò che sta accadendo attualmente sul mercato ...

