UnoMattina, Massimiliano Ossini fatto fuori. Pronta la sostituta (Di mercoledì 29 giugno 2022) UnoMattina La Rai ha preso la decisione drastica, non sarà più Massimiliano Ossini il conduttore, già Pronta la sostituta La Rai ha scelto di rimuovere Massimiliano Ossini dalla conduzione di UnoMattina. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore napoletano sembrava confermatissimo per poter tirare le fila della stagione 2022/2023 del programma. A quanto pare, però, i vertici Rai hanno deciso di rimuoverlo dall’incarico. Massimiliano Ossini non sarà lui il conduttore dea prossima stagione di UnoMattina (Via: Instagram)Ossini non sarà il conduttore della prossima stagione di UnoMattina. Secondo quanto riportata da Tv ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 29 giugno 2022)La Rai ha preso la decisione drastica, non sarà piùil conduttore, giàlaLa Rai ha scelto di rimuoveredalla conduzione di. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Il conduttore napoletano sembrava confermatissimo per poter tirare le fila della stagione 2022/2023 del programma. A quanto pare, però, i vertici Rai hanno deciso di rimuoverlo dall’incarico.non sarà lui il conduttore dea prossima stagione di(Via: Instagram)non sarà il conduttore della prossima stagione di. Secondo quanto riportata da Tv ...

Valedance11 : RT @Unomattina: Massimiliano Ossini e Maria Soave vi aspettano a #UnoMattinaEstate per parlare di: ??abiti di seconda mano: una scelta green… - Baccotvnews : ??Roberta Capua conduttrice di #UnoMattina in autunno? Dal 12 settembre alle 9 potrebbe essere lei a sostituire Mas… - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Doveva essere il titolo simbolo della rivoluzione organizzativa della Rai, invece sta diventando un caso. E ora per la… - Luca_zone : RT @GalantoMassimo: Doveva essere il titolo simbolo della rivoluzione organizzativa della Rai, invece sta diventando un caso. E ora per la… - SerieTvserie : Unomattina è un caso. E spunta il nome di Roberta Capua (Retroscena TvBlog) -