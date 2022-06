Perché il governo è tornato a litigare sul Superbonus (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per la proroga del Superbonus 110 per cento mancano le risorse. Questo il riassunto della riunione della Camera di ieri che ha bocciato tutte le proposte dell’emendamento al decreto Aiuti che avrebbe esteso i termini della misura. Nello specifico le proposte erano di includere nei temini del bonus alle villette e inserire una proroga dal 2023 al 2025 sulle case popolari. Dall’entrata in vigore del Superbonus i costi per lo stato sono stati di circa 33 miliard di euro. Sia il premier Mario Draghi che il ministro dell’Economia Daniele Franco hanno più volte messo in luce le criticità del bonus. A partire dalle truffe, con interventi effettuati su edifici inesistenti, come accaduto ieri a Napoli, dove la guardia di finanza ha scoperto illeciti per circa 770 milioni di euro. Adesso si tratta sulla cessione dei crediti. Il Mef si è detto disponibile ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Per la proroga del110 per cento mancano le risorse. Questo il riassunto della riunione della Camera di ieri che ha bocciato tutte le proposte dell’emendamento al decreto Aiuti che avrebbe esteso i termini della misura. Nello specifico le proposte erano di includere nei temini del bonus alle villette e inserire una proroga dal 2023 al 2025 sulle case popolari. Dall’entrata in vigore deli costi per lo stato sono stati di circa 33 miliard di euro. Sia il premier Mario Draghi che il ministro dell’Economia Daniele Franco hanno più volte messo in luce le criticità del bonus. A partire dalle truffe, con interventi effettuati su edifici inesistenti, come accaduto ieri a Napoli, dove la guardia di finanza ha scoperto illeciti per circa 770 milioni di euro. Adesso si tratta sulla cessione dei crediti. Il Mef si è detto disponibile ...

