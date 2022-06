Il re degli occhiali | una storia esemplare del neocapitalismo

(Di martedì 28 giugno 2022) La morte di Leonardo del Vecchio è accompagnata dalla definizione dell’industriale-finanziere come di un «self made man di stampo anglosassone». Una definizione di chi forse non ha letto La situazione L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Internazionale : Un’unica multinazionale domina il mercato mondiale degli occhiali. Come si è arrivati alla fusione tra l’azienda fr… - RobertoSignore7 : RT @Agenzia_Ansa: Leonardo Del Vecchio: dal Martinitt, il collegio degli orfani di Milano, all'avventura imprenditoriale globale. Ha costru… - st1llth30ne : Ho ucciso una cimice lanciando la custodia degli occhiali sul soffitto - onedsaremylife : RT @HSHQIta: ??| Harry con degli occhiali a forma di girasole! #LoveOnTourHamburg - Arturo_Parisi : RT @Agenzia_Ansa: Leonardo Del Vecchio: dal Martinitt, il collegio degli orfani di Milano, all'avventura imprenditoriale globale. Ha costru… -

- Il fondatore di Luxottica aveva 87 anni. Dopo la fusione con la francese Essilor, il suo gruppo conta 180mila dipendenti. Era partito da Milano, dall'orfanotrofio Martinitt. Forbes: era il secondo ......reparti ospedalieri di 'area non critica' occupata da pazienti con Covid - 19 rispetto all'8%... 'Si, la mascherina va portata in spiaggia allo stesso modo di come portiamo glida sole', ...«Guarda che casino ho combinato», pensava compiaciuto ogni volta che arrivava con il suo elicottero ad Agordo, ai piedi delle Dolomiti. Lì c’è ...Intervista allo stilista: "Tra di noi un’intesa naturale. Capimmo che gli occhiali sarebbero diventati accessori indispensabili: e così ...