Il Toronto vince con Insigne in tribuna | Bradley | “Non parla ancora inglese | è infortunato”

(Di domenica 26 giugno 2022) Ilritorna alla vittoria, anche senzain campo, superato l’Atlanta United tra le mura amiche. La nuova star della MLS era in, anche perché non può scenderein campo. Nei prossimi giornisarà presentato ufficialmente dal suo nuovo club, ma c’è stato già un bagno di folla a Little Italy per il napoletano. Intantoaccomodato inha visto la il suo nuovo club, che viaggiava nei bassifondi della classifica,re contro l’Atlanta United Al BMO Field, lo stadio del. I padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Osorio e Priso. L’obiettivo del club è quello di guadagnare almeno la settima posizione, quella che dà accesso ai playoff e l’apporto di ...

Nella MLS in USA successi per Montreal, Houston Dynamo, Inter Miami e Portland Timbers tutti tra le mura amiche mentre nella K League solo il Gangwon contro il Jeju. La prima volta al Bmo Field per Lorenzo Insigne, l'ex capitano del Napoli che, dopo esser sbarcato a Toronto, ne ha approfittato per seguire subito da vicino i suoi futuri compagni allo stadio. L'ex azzurro ha assistito al match tra i canadesi e Atlanta, con la squadra di Bob Bradley che è tornata a vincere.