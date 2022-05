GP Italia | Moto2 | vince Acosta al Mugello | Vietti costretto al ritiro

(Di domenica 29 maggio 2022) Dopo aver assistito allo spettacolo della Moto3, il GPha mandato in pista anche lache ha rieletto un altro vincitore spagnolo al termine della corsa. Pedrodi Red Bull KTM Ajo è riuscito a prevalere sul resto del gruppo piazzamento la sua moto davanti a tutti. Secondo lo statunitense Joe Roberts su Italtrans Racing Team, mentre Ai Ogura ha completato il podio portando la sua Idemitsu Racing Team sul gradino più basso. Quarto Tony Arbolino, il primo deglini. Giornata nefasta per Celestinoche si è ritirato anzitempo dalla contesa. GP: la classifica finale d’arrivo Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’di: 1P. Red Bull KTM ...

Giornaleditalia : #italpresssport Acosta vince il gp d'Italia in Moto2, Arbolino quarto - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Italia, Acosta vince in Moto2 e Arbolino 4° - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #MotoGP2022 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team @RedBull_KTM_Ajo domina il GP d'Italia, @AiOgura… - motograndprixit : #Moto2 #MotoGP2022 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota del Team @RedBull_KTM_Ajo domina il GP d'Italia,… - warungasep : Hasil Moto2 Italia 2022, Pedro Acosta Juara! -

Vietti secondo Ordine d'arrivo GP2022 - ClasseClassifica Mondialedopo il GP2022 Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Celestino VIETTI Kalex ITA 108 2 Ai OGURA Kalex JPN 108 ...VEDI ANCHE Albo d'oro Motomondiale Albo d'oro Gran Premio d', classe MotoGP Albo d'oro Gran Premio d', classeAlbo d'oro Gran Premio d', classe Moto3 Albo d'oro Gran Premio d'...È il giorno di Pedro Acosta. Il talento spagnolo ha vinto la sua prima gara di Moto2 ed è il più giovane a riuscirci. Una vittoria in solitaria dopo aver battagliato con Canet per diversi giri, fino ...Grande soddisfazione nel box per il 'rookie maravilla' che a ogni gara si migliora e comincia a lottare con i 'grandi'. o spagnolo conquista il successo al Mugello davanti Roberts e Ogura, beffa per V ...