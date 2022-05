WWE: C’è un nuovo team in città, Nakamura-Riddle lanciano la sfida agli Usos (Di sabato 28 maggio 2022) La scorsa settimana gli Usos hanno fatto la storia, unificando i titoli di coppia di Raw e SmackDown e diventando Undisputed Tag team Champions. Un cammino molto lungo quello degli Usos, ormai campioni di coppia da oltre 300 giorni, che adesso andrà ad intrecciarsi contro avversari già sconfitti, ma non assieme. Stanotte infatti i samoani hanno ricevuto la sfida da Shinsuke Nakamura e Riddle, entrambi rimasti senza partner dopo gli infortuni di Rick Boogs e Randy Orton. Voglia di vendetta Gli Usos hanno aperto la puntata di SmackDown con un breve promo in cui hanno ringraziato Roman Reigns, ripercorso velocemente 12 anni di carriera e preso in giro i fan. Ad interrompere i fratelli ci ha pensato Nakamura, con un raro discorso in inglese ha ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 28 maggio 2022) La scorsa settimana glihanno fatto la storia, unificando i titoli di coppia di Raw e SmackDown e diventando Undisputed TagChampions. Un cammino molto lungo quello degli, ormai campioni di coppia da oltre 300 giorni, che adesso andrà ad intrecciarsi contro avversari già sconfitti, ma non assieme. Stanotte infatti i samoani hanno ricevuto lada Shinsuke, entrambi rimasti senza partner dopo gli infortuni di Rick Boogs e Randy Orton. Voglia di vendetta Glihanno aperto la puntata di SmackDown con un breve promo in cui hanno ringraziato Roman Reigns, ripercorso velocemente 12 anni di carriera e preso in giro i fan. Ad interrompere i fratelli ci ha pensato, con un raro discorso in inglese ha ...

