Ucraina, Salvini: sconcertato da Letta - Renzi - Meloni solo critiche (Di sabato 28 maggio 2022) Matteo Salvini è "sconcertato" e "dispiaciuto" per le critiche sul suo possibile viaggio a Mosca e replica a "Letta, Renzi, Calenda e Meloni" dicendo: "A volte mi viene voglia di dire: ma chi me lo fa ...

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - LiaQuartapelle : Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia - fattoquotidiano : Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordi… - ilpiccologiulio : RT @Erica43581765: DRAGHI, NATO E USA = POVERTÀ, GUERRE E PANDEMIE #NAZISMO #ZELENSKY #UCRAINA #NATO #USA #DRAGHI #FASCISMO #DraghiVatten… - Max_Alle : RT @jacopo_iacoboni: è impressionante quanti leader europei non siano riusciti a prendere una posizione limpida su Putin neanche nel pieno… -