Tardelli: «La Juve non ha più tempo di aspettare. Ora deve vincere» (Di sabato 28 maggio 2022) Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve, ha analizzato la situazione in casa bianconera tra mercato e futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marco Tardelli, ex centrocampista della Juve, ha analizzato la situazione in casa bianconera tra mercato e futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: RICOSTRUIRE COSI’ – «Si perché la Juve non ha più tempo di aspettare. Ha alcuni giovani, ha preso Vlahovic, ma ora deve vincere. Non è il Milan che ha potuto permettersi di costruire. E comunque la svolta è stato Ibra che ha cambiato tutto e trasformato uno spogliatoio timido in uno spavaldo, aiutando la crescita di Tonali, Leao, Tomori, Kalulu. Il Milan ha visto anche Maignan: bravo Maldini. Ha avuto coraggio. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Marco, ex centrocampista della, ha analizzato la situazione in casa bianconera tra mercato e futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marco, ex centrocampista della, ha analizzato la situazione in casa bianconera tra mercato e futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: RICOSTRUIRE COSI’ – «Si perché lanon ha piùdi. Ha alcuni giovani, ha preso Vlahovic, ma ora. Non è il Milan che ha potuto permettersi di costruire. E comunque la svolta è stato Ibra che ha cambiato tutto e trasformato uno spogliatoio timido in uno spavaldo, aiutando la crescita di Tonali, Leao, Tomori, Kalulu. Il Milan ha visto anche Maignan: bravo Maldini. Ha avuto coraggio. ...

