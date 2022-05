Perillo: “Rinnovo Koulibaly, weekend di lavoro tra De Laurentiis e l’agente” (Di sabato 28 maggio 2022) Il Rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli è appeso ad un filo, Antonello Perillo della Rai svela che la trattativa è in corso in queste ore. In mattinata la SSCN con un comunicato ufficiale ha smentito le notizie sul Rinnovo, ma soprattutto delle cifre dell’ingaggio di Koulibaly. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e secondo il giornalista della Rai una trattativa per il Rinnovo è ancora possibile ed è in corso in queste ore con una trattativa in corso proprio in queste ore. Un affare rovente dato che il Napoli ha imposto una dura linea di contenimento dei costi e Koulibaly guadagna 6 milioni di euro a stagione. Rinnovo Koulibaly: c’è il PSG in attesa “weekend di trattative intense tra Napoli e ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi Kalidoucon il Napoli è appeso ad un filo, Antonellodella Rai svela che la trattativa è in corso in queste ore. In mattinata la SSCN con un comunicato ufficiale ha smentito le notizie sul, ma soprattutto delle cifre dell’ingaggio di. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023 e secondo il giornalista della Rai una trattativa per ilè ancora possibile ed è in corso in queste ore con una trattativa in corso proprio in queste ore. Un affare rovente dato che il Napoli ha imposto una dura linea di contenimento dei costi eguadagna 6 milioni di euro a stagione.: c’è il PSG in attesa “di trattative intense tra Napoli e ...

