Mosca ha testato nuovo missile ipersonico Zircon, il lancio nel Mare di Barents - Mosca: testato nuovo missile ipersonico

Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da, l'esercito ucraino indica che dopo 94 ... Sempre in mattinata, il ministro della Difesa russo ha fatto sapere che il Cremlino hacon ......armate russe hannoun nuovo missile ipersonico, 'Zircon', che ha colpito un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di. "...Il missile è stato lanciato dalla fregata Ammiraglio Gorchkov dal Mare di Barents verso un bersaglio nel Mar Bianco, entrambi nell'Artico ma a un migliaio di chilometri di distanza.Prosegue l’offensiva russa sul Donbass, mentre in Italia il leader della Lega parla di una sua possibile visita al Cremlino. La giornata di guerra in un liveblog ...