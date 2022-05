Highlights Boston Celtics-Miami Heat 103-111 | gara-6 playoff Nba VIDEO

(Di sabato 28 maggio 2022) Glidi103-111,-6 della finale di Eastern Conference. Isprecano il primo match point e saranno costretti a vincere-7 per raggiungere i Golden State Warriors all’atto conclusivo. Il merito (o la colpa) è sicuramente di Jimmy Butler, che con i suoi 47 punti tiene ancora in vita la franchigia della Florida. In alto e di seguito le immagini salienti. SportFace.

... chiude con 47 punti, nove rimbalzi, otto assist e quattro recuperi un match in cui trascina Miami a gara - 7 - proprio come fece LeBron James, sempre a, dieci anni fa. Fondamentali i 18 punti ...Gara 5, Miami Heat -Celtics 80 - 93: gliCondividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una ... Playoff NBA, Boston vince a Miami e vola a un passo dalle Finals VIDEO - Highlights Boston Celtics-Miami Heat 103-111, gara-6 della finale di Eastern conference dei playoff di Nba ...Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, Jimmy Butler è leggendario (47 punti): Miami vince a Boston e forza gara-7 ...