Pogba-Juventus, ecco l'indizio social che sta scatenando i tifosi (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ora di Pogba alla Juventus sembra essere arrivata: il centrocampista francese, con un indizio social, sta facendo letteralmente scatenare il tifo bianconero. Paul, sul suo profilo Instagram ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 26 maggio 2022) L'ora diallasembra essere arrivata: il centrocampista francese, con un, sta facendo letteralmente scatenare il tifo bianconero. Paul, sul suo profilo Instagram ha...

forumJuventus : (Gds) 'Pogba aspetta la chiamata della Juventus, Paul ha già sentito alcuni suoi ex-compagni e spera di firmare pre… - GoalItalia : Nasce la Juventus 2022/23: da #Pogba a Di Maria, sarà rivoluzione-evoluzione ? ? [??@romeoagresti] - goal : Paul Pogba is set to turn down interest from PSG to re-sign for Juventus, according to La Gazzetta dello Sport ?? - calciomercatoit : ?? Paul #Pogba cambia ancora acconciatura e fa impazzire i tifosi della #Juventus Con l'eventuale ritorno del franc… - calciomercatoit : ?? #DiMaria è sempre più vicino alla #Juventus dopo l’addio al #PSG a parametro zero: accordo totale atteso nei pro… -