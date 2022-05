Mosca boccia il piano italiano di mediazione per la guerra in Ucraina

Advertising

LatrBerserkr : RT @LaVeritaWeb: Il Cremlino boccia l’idea inglese delle scorte alle navi però ipotizza vie condivise e chiede sconti sulle sanzioni. Poi a… - fabius10scudi : RT @LaVeritaWeb: Il Cremlino boccia l’idea inglese delle scorte alle navi però ipotizza vie condivise e chiede sconti sulle sanzioni. Poi a… - LaVeritaWeb : Il Cremlino boccia l’idea inglese delle scorte alle navi però ipotizza vie condivise e chiede sconti sulle sanzioni… - ombrysan : RT @lefrasidiosho: #Mosca boccia il piano di pace italiano: 'Slegato dalla realtà'. #Russia #Ucraina #Guerra - Paola_zrz : RT @lefrasidiosho: #Mosca boccia il piano di pace italiano: 'Slegato dalla realtà'. #Russia #Ucraina #Guerra -

Questa bocciatura brutale la dice lunga sullo spirito di, che non cerca alcuna via d'uscita onorevole a questa crisi, anche se proveniente da un paese tradizionalmente benevolo nei confronti ...Putin in ospedale con Shoigu: le immagini daribaltano il quadro sul presidente russo 'Danon c'è nessun segnale che dice che intende sedersi a un tavolo e negoziare in buona fede', ha ...Insieme allo scrittore Nicolai Lilinparliamo della guerra in Ucraina edel piano italiano per la pace, dell'avanzata nel Lugansk e delle trattative difficili.Da Mosca l'ex presidente russo chiarisce che "l'idea di una completa autonomia della Crimea come parte dell'Ucraina sarebbe causa di una guerra a pieno titolo". Il Donbass "ha finalmente deciso il suo ...