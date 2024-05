Food For Profit - di cosa parla il documentario in onda su Rai 3 che farà discutere

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 5 maggio 2024)for, ideato e diretto da Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi, è un– inchiesta che si propone di portare alla luce il lato oscuro degli allevamenti intensivi, e rendere noti per la prima volta i legami, finora sconosciuti, tra industria della carne e politica d’alto livello. Il film, servendosi anche di alcuni inviati in incognito nelle lobby agroalimentari, arriverà fino alle aule delmento Europeo, svelando gli intrecci tra politica e interessi industriali. Il progetto, un autofinanziamento degli autori tramite la casa di produzione Pueblo Unido, è stato presentato su richiesta in varie sale cinematografiche, e addirittura nello stessomento europeo; tramite il form sul sito ufficiale, è ancora possibile organizzare proiezioni. Innocenzi, in un’intervista a Deejay ...