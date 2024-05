Bavaglio social - ecco chi ha deciso di censurare i contenuti politici Il trucco per aggirare le restrizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) I malpensanti non potranno non notare la coincidenza temporale con l’approssimarsi delle elezioni europee e, più in là di pochi mesi, quelle per la presidenza degli Stati Uniti. Possiamo serenamente parlare di censura: quella attuata da Instagram nei confronti dei “di natura politica”, anche se la nota ufficiale della popolarissima piattaforma di Meta (che, notoriamente, detiene anche Facebook e WhatsApp) la pone così, arrampicandosi sugli specchi come si usa dire: “Se decidi di seguire account che pubblicanodi natura politica non abbiamo intenzione di intrometterci tra te e i loro post, ma non vogliamo neanche consigliarti in modo proattivo idi account che non segui”. A noi pare grave lo stesso. Le nuove regole, già attive negli Stati Uniti dal 25 marzo, sono entrate in vigore ...