Joe Garcia, morto d'infarto il marito della prof Irma uccisa in Texas. La famiglia: 'Non ha resistito al dolore' (Di giovedì 26 maggio 2022) Non c'è fine al dolore della strage in Texas che ha tolto la vita a 19 bambini e due insegnati. Il marito della professoressa uccisa a Uvalde è morto di infarto due giorni dopo la sparatoria. Joe ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Non c'è fine alstrage inche ha tolto la vita a 19 bambini e due insegnati. Ilessoressaa Uvalde èdidue giorni dopo la sparatoria. Joe ...

