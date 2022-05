È morto Ciriaco De Mita | l' uomo che chiuse il cerchio democristiano

Leggi su agi

AGI - Èquesta notte a Villa dei Pini, clinica di riabilitazione di Avellino, l'ex presidente del Consiglio,De. De, che era stato eletto sindaco di Nusco di recente per la seconda volta, era stato ricoverato in seguito a un attacco ischemico il 10 aprile scorso al Moscati di Avellino; in precedenza era stato operato al femore, e per questo si trovata nella struttura di riabilitazione. Aveva 94 anni compiuti a febbraio scorso. A confermare il decesso all'AGI è stato il medico personale.