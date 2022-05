«Berlusconi e il bunga bunga | discredito planetario» | perché la presidenza del Consiglio chiede 10 milioni di euro di danni

Advertising

TuttoSuMilano : «Berlusconi e il bunga bunga, discredito planetario»: perché la presidenza del Consiglio chiede 10 milioni di... - Andres19750446 : RT @Corriere: «Berlusconi e il bunga bunga, un discredito planetario»: ecco perché Palazzo Chigi chiede 10 milioni - Corriere : «Berlusconi e il bunga bunga, un discredito planetario»: ecco perché Palazzo Chigi chiede 10 milioni - Luxgraph : «Berlusconi e il bunga bunga, discredito planetario»: perché la presidenza del Consiglio chiede 10 milioni di euro… - Piergiulio58 : «Berlusconi e il bunga bunga, discredito planetario»: perché la presidenza del Consiglio chiede 10 milioni di euro… -

... sotto processo con l'ipotesi di aver pagato le donne che partecipavano alle serate del '' per mentire in aula. 'Altro processo , altra richiesta di condanna perper il 'caso ......del '' per spingerle a rendere testimonianze false o reticenti in Tribunale e soprattutto a non rivelare in aula tutti i retroscena più 'piccanti' del '' di Arcore.'...La Procura di Milano chiede 6 anni di condanna per Berlusconi senza attenuanti generiche: il leader di Forza Italia avrebbe comprato il silenzio e le bugie di una trentina di ospiti e collaboratori al ...La procura di Milano ha chiesto una pena di sei anni di reclusione per Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. L'ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari: secondo la pubblica accusa, r ...