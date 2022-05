Novità tonalità capelli estate 2022 | il castano dégradé di Elodie e il ramato

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 25 maggio 2022)rinnova continuamente il suo taglio di. Ultimamente la cantante ha realizzato un meravigliosoe ovviamente ha lanciato la giusta ispirazione per l'. TendenzeUltimamenteha abbandonato la colorazione cioccolato fondente e ha optato per un beldavvero irresistibile. Questa nuova nuance le regala uno stile molto più sensuale, perfetto per affrontare una nuova stagione. La cantante ha pubblicato la foto con la sua nuovadisul suo profilo Instagram e inutile dire che in pochi minuti ha ottenuto ...