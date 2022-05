Diversity Media Awards 2022, i Måneskin vincono come “Personaggi dell’anno”: “Vanno oltre gli stereotipi di genere e lottano contro la mascolinità” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si è svolta martedì 24 maggio la settima edizione dei Diversity Media Awards 2022, al Teatro Franco Parenti di Milano. I DMA nascono da un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata da Francesca Vecchioni, con l’obiettivo di premiare Personaggi e contenuti che si sono distinti sui temi dell’inclusione. A condurre l’evento sono stati Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni, che hanno eletto come Personaggi dell’anno i Måneskin: “Per la forza e l’energia dirompente con cui si sono affermati a livello nazionale e internazionale andando oltre gli stereotipi di genere e lottando contro una tradizionale rappresentazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Si è svolta martedì 24 maggio la settima edizione dei, al Teatro Franco Parenti di Milano. I DMA nascono da un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione, no-profit fondata da Francesca Vecchioni, con l’obiettivo di premiaree contenuti che si sono distinti sui temi dell’inclusione. A condurre l’evento sono stati Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni, che hanno eletto: “Per la forza e l’energia dirompente con cui si sono affermati a livello nazionale e internazionale andandoglidie lottandouna tradizionale rappresentazione ...

