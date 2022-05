(Di martedì 24 maggio 2022) Non solo Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi, ancheha deciso diredei. La produzione ha informato i naufraghi anche su Playa Sgamatissima dell’allungamento del programma (che finirà il 27 giugno). La scelta della concorrente però non ha stupito, visto che da settimane l’attrice dice di voler lasciare l’Honduras. Durante l’ultimo televoto due settimane faha detto: “Faccio un appello al pubblico per tornare in Italia, fate rimanere pure gli altri, io voglio andare. Dico questo perché il mio percorso l’ho fatto e sono contenta così. Non mi pento di nulla e sono felice così sono pronta ad andarmene“.ha fatto la sua scelta:il gioco. La sua avventura ...

Elaman58 : RT @sonoprepotente: Il sentire di Licia Nunez sarà per sempre famoso #isola - sonoprepotente : Il sentire di Licia Nunez sarà per sempre famoso #isola - IsaeChia : #Isola 16, diciannovesima puntata: Blind, Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Licia Nunez abbandonano il reali… - BITCHYFit : Licia Nunez abbandona L'Isola dei Famosi e spiega il motivo #Isola - RaffaeleSanto : La faccia con cui Ilary Blasi guarda Licia Nunez mentre lei saluta dice tutto...Vale l'intera puntata ?????????? #Isola -

Anche Fabrizia Santarelli,e Blind che stanno vivendo su una Playa Sgamada che non soddisfa le loro esigenze potrebbero decidere di fermarsi e tornare a casa.La modella, infatti, relegata in Playa Sgamadissima si è confrontata conrivelando: 'sono curiosa di vedere domani cosa ha in serbo il destino per me, o meglio lo spirito dell'isola per ... Licia Nunez/ A L'Isola dei Famosi perde il sole e rischia di mollare ma... Licia Nunez va giù di morale e all'Isola dei Famosi 2022 cercano di fare di tutto per tirarla su. Riuscirà a continuare il suo percorsoA poche ore da una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, i sondaggi danno per salvo Luca e il meno votato è Gennaro ...