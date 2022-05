La ex Catwoman stupisce i fan con un hairlook platino con tempie rasate

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 maggio 2022) Ritorno al corto per Halle Berry ma con un taglio di capelli dal sapore decisamente alternativo e fuori da ogni stereotipo per l’attrice attesa al Festival di Cannes 2022 per il thriller Mother Land: la pellicola verrà presentata in occasione del Mercato di Cannes, mentre l’inizio delle riprese è in programma per l’inizio del 2023. Il nuovo hair look di Halle Berry non è solo una svolta di stile arrivata a 55 anni, ma anche un omaggio ai fan. L’hairstylist Lucio Ocria, hair director Glow Hair & Beyond di Milano, ci svela quali sono le caratteristiche del nuovo taglio bi-colore della exe quali tipologie di viso e di personalità valorizza. Cannes 2022, I beauty look più belli sulla Croisette ...