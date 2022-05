Guendalina Tavassi si ritira da L’Isola dei Famosi e spiega il motivo (Di martedì 24 maggio 2022) Anche Guendalina Tavassi, proprio come Alessandro Iannoni, non ha accettato l’allungamento de L’Isola dei Famosi e per questo motivo si è ritirata. Alessandro ha fatto la sua scelta: abbandona il gioco. Per lui l’avventura sulL’Isola si conclude stasera #Isola pic.twitter.com/awYKsXFe95 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 23, 2022 . Chiamata da Ilary Blasi a spiegare le sue motivazioni, Guendalina Tavassi ha dichiarato: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di ... Leggi su biccy (Di martedì 24 maggio 2022) Anche, proprio come Alessandro Iannoni, non ha accettato l’allungamento dedeie per questosi èta. Alessandro ha fatto la sua scelta: abbandona il gioco. Per lui l’avventura sulsi conclude stasera #Isola pic.twitter.com/awYKsXFe95 —dei(@IsolaDei) May 23, 2022 . Chiamata da Ilary Blasi are le sue motivazioni,ha dichiarato: “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di ...

